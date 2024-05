Ultimo atto, scocca l'ora delladi. Alle 21, alla Dublin Arena di Dublino,si affrontano per la vittoria finale della competizione.La squadra di Gian Piero Gasperini ha subito una sola sconfitta in questa edizione, quella indolore contro il Liverpool nel ritorno dei quarti di finale, e ha eliminato il Marsiglia in semifinale.Ancora imbattute invece le Aspirine di Xabi Alonso che, dopo aver superato la Roma nel precedente turno, puntano a chiudere la stagione senza alcuna sconfitta in tutte le competizioni.- Gasperini si affida a Scamacca supportato da Koopmeiners e De Ketelaere. Non c'è De Roon ed è un'assenza pesante, in mezzo al campo Pasalic con Ederson.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Atalanta - Leverkusen in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Xabi Alonso punta su Wirtz come falso nove con Frimpong e Adli ai suoi lati. Andrich con Xhaka in mezzo, a sinistra Grimaldo e a destra Stanisic.: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.. Gasperini.: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz, Adli.. Xabi Alonso.

Segui Atalanta - Leverkusen in diretta su NOW

GUARDA SU NOW