Il sogno estivo del Barcellona era quello di comporre i ‘fantastici 4’: Messi, Suarez, Griezmann e Neymar. Il francese campione del mondo è arrivato, mentre la stella brasiliana non ha fatto ritorno in Spagna con la conseguente delusione della Pulce e del Pistolero. Dall’altra parte, si ipotizzava un possibile malumore del Petit Diable nel vedere Neymar di nuovo in blaugrana, il suo ritorno ne avrebbe compromesso il pieno utilizzo, ma Mundo Deportivo fa sapere che la realtà dei fatti dice il contrario: Griezmann non avrebbe avuto problemi a giocare con Neymar, né avrebbe posto ostacoli al futuro arrivo del brasiliano. In estate il sogno ‘fantastici 4’ potrebbe prendere corpo nuovamente.