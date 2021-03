Una delle cessioni illustri che il Barcellona ha intenzione di fare per finanziare il prossimo mercato è quella di Antoine Griezmann, che dal suo arrivo dall’Atlético Madrid, non ha mai rispettato le altissime aspettative riposte su di lui.



Il francese, però, ha ancora tre anni di contratto e, secondo Catalunya Radio, non ha nessuna intenzione di andarsene e vuole continuare a giocarsi le sue carte in blaugrana.