Alla vigilia della sfida di Champions contro l'Inter, Antoine Griezmann ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa: “Le partite di Champions hanno sempre qualcosa di speciale e ancora di più per me perché si tratta della mia prima in casa. Dobbiamo cercare di vincere nel miglior modo e prendere i 3 punti, che è la cosa più importante di domani”



L’Inter si difende bene, come potete metterli in difficoltà?

“È più difficile quando non ci sono giocatori come Messi e Dembélé ma dobbiamo fare il meglio possibile con chi gioca e domani troveremo la formula per vincere”.



Com'è il tuo rapporto con Messi?

“Parliamo entrambi poco e poi è stato infortunato, abbiamo bevuto insieme un po’ di mate, ma siamo due bravi ragazzi si creerà in campo la connessione”.



Come sta Dembélé, come lo aiuti?

“Standogli accanto. Poi si allena bene, arriva prima all’allenamento per allenare le gambe ma quando entri in una spirale di infortuni è complicato, ma ha la fiducia del club e del mister”.



Sei arrivato da poco Al Barcellona, qui i calciatori hanno più potere nello spogliatoio?

“Io credo che qui ci sono persone nello spogliatoio da tanti anni e ovviamente le si ascolta quando parlano, ma le decisioni arrivano sempre dagli organi massimi, dal presidente. E poi come accade da tutte le altre parti, alcuni giocatori, quando parlano, li si ascolta più degli altri”.



Gli infortuni di Messi e Dembélé ti danno più responsabilità?

“Non credo, io sono appena arrivato e devo abituarmi ad una nuova filosofia di gioco, devo cambiare movimenti e non puoi farlo immediatamente. So che i miei compagni si aspettano il meglio da me e anche io lo esigo da me stesso, ma credo di essere sulla strada giusta”.



L’Inter è la squadra che ha subito meno gol in Europa, pensi sia la partita più dura per te?

“Conte è un ottimo allenatore, ha sempre ottenuto buoni risultati e domani sarà una sfida complicata”.



Domani ritroverai Godin, sarà speciale, vi conoscete...

“Si, ma tutte le partite sono speciali. Contro di lui, che è un grande amico e un grande esempio, oltre che il padrino dei miei figli, sarà ancora più speciale”.



Sei felice nel Barcellona?

“Sono felicissimo, mi diverto molto e anche la mia famiglia sta bene. Vedo cose nuove, c’è un’altra visione del calcio e sto mescolando tutto questo in me stesso”.



Come ti è sembrata l’accoglienza del Camp Nou?

“Mi hanno accolto bene, cantano il mio nome, mi stimolano. Spero di poter ricambiare questo affetto perché mi piace avere un collegamento con i miei tifosi attraverso i gol o belle azioni, ma questo richiede tempo”.



Qual è il tuo obiettivo personale?

“Giocare tutti i minuti di tutte le partite e diventare un giocatore importante per i miei compagni e per il club”.