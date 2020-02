Arrivato appena la scorsa estate, Antoine Griezmann sembra essere sempre di più l’indiziato numero uno per lasciare spazio a Lautaro Martìnez. Contro il Napoli, però, il suo gol è risultato fondamentale per il Barça e proprio dopo la sfida del San Paolo ha parlato così ai microfoni di RMC: “Ero sicuro che una volta arrivato in questa squadra avrei avuto bisogno di tempo per adattarmi, perché il gioco non sarebbe più dipeso da me ma avrei invece dovuto creare spazi e profondità. E’ un lavoro diverso, ma mi impegno per farlo al meglio ed aiutare i miei compagni”.