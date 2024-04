Barcellona, Gundogan fuori dal coro: 'Araujo? Se vai per la palla devi...'

, centrocampista del, parla ai microfoni di CBS Sports dopo laminazione della sua squadra dalla Champions League, per mano del Paris Saint Germain: "Sono deluso, molto deluso. La qualificazione era nelle nostre mani e l'abbiamo data al PSG, nel modo più semplice"., che tanto ha fatto arrabbiare Xavi,: "Difficile dirlo... Ma in questi momenti cruciali bisogna essere certo che se vai per la palla la prendi. Non so se tocca la palla o no... Io preferisco concedere un gol o anche concedere un uno contro uno, non so se è arrivato alla palla o no, ma dai al portiere l'opportunità di fermarlo".

nel gol da fuori area di Vitinha: "Un altro errore. Dobbiamo uscire e chiudere. Non dobbiamo lasciarlo tirare. Era libero! Non è niente per cui ci siamo allenati. Il giocatore più vicino".