Sfumato Lionel Messi, il Barcellona volta pagina e punta a un pezzo da novanta a parametro zero: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il club catalano stringe per Ilkay Gundogan, che non rinnoverà col Manchester City. L'accordo per il centrocampista tedesco è per tre stagioni e il Barça ha fretta di chiudere quanto prima per accontentare Xavi, che ne ha espressamente chiesto l'acquisto.