In scadenza di contratto a giugno con l'Athletic Bilbao, Inigo Martinez ha già firmato un biennale fino al 2025 col Barcellona. Il difensore spagnolo (classe 1991 ex Real Sociedad) si svincolerà a parametro zero al termine di questa stagione. Prima di depositare il contratto, il Barça aspetta di capire come potrà muoversi sul prossimo mercato estivo per via del Fair Play finanziario.