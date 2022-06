Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, i problemi economici del Barcellona sono ancora lontani dall'essere risolti. Il club catalano necessita di un cospicuo taglio dei salari per poter riuscire ad iscrivere in lista i nuovi acquisti (come ad esempio Kessie). Dopo essersi abbassati l'ingaggio negli ultimi due anni, alcune delle bandiere del club come Gerard Pique, Sergio Busquets e Jordi Alba, oggi non hanno alcuna intenzione di andare incontro, nuovamente alle esigenze del club.