Il no ricevuto da Antoine Griezmann non è andato giù alla dirigenza del Barcellona. Il club blaugrana aveva puntato forte sull'attaccante dell'Atletico Madrid per farne la stella della propria campagna trasferimenti estiva e ora è pronta a reinvestire i 100 milioni pronti per l'attaccante basco su un altro obiettivo storico di mercato: Miralem Pjanic.



PRIMA SCELTA - Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il Barcellona è alla ricerca di un colpo di alto profilo a centrocampo che possa sostituire per qualità e geometrie Andres Iniesta. E il centrocampista bosniaco della Juventus è la prima scelta della dirigenza catalana che ha rimesso Pjanic nel mirino dopo le prime resistenze di Marotta e Paratici. I soldi risparmiati dall'affare Griezmann serivranno proprio per presentare la prima offerta alla Juve.



PJANIC GRADISCE - I primi sondaggi con il giocatore sono già stati effettuati e secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Pjanic gradirebbe il trasferimento al Barcellona dove troverebbe Lionel Messi, uno dei suoi idoli. I dirigenti catalani sono pronti all'affondo e sono anche consapevoli che il club bianconero sta preparando una piccola rivoluzione a centrocampo con l'arrivo già certo di Emre Can e l'affondo tentato per Milinkovic-Savic. E proprio l'addio di Pjanic finanzierebbe l'affondo finale per il centrocampista della Lazio. Un gioco ad incastri che la Juventus è pronta a valutare.