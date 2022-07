Come riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona non ha ancora presentato nessun'offerta al Siviglia per Koundé. I Rojiblancos sono disposti a cedere il difensore a patto che l'offerta non sia inferiore ai 60 milioni di euro. Il Barça tenterà di abbassare le pretese aggiungendo una contropartita tecnica.