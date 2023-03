Il Fisco spagnolo ha denunciato il Barcellona per i pagamenti all'ex arbitro Enriquez Negreira: le accuse sono di frode sportiva, reato di amministrazione sleale e falso in bilancio.



COS'E' SUCCESSO - In poche parole, Negreira aveva promesso ai blaugrana in un accordo verbale dietro pagamento di fare tutto ciò che era in suo potere (vicepresidente della Commissone Arbitri) per far sì che le decisioni prese dai fischietti spagnoli fossero favorevoli ai catalani. Nella denuncia, insieme all'ex presidente Josep Bartomeu, figurano anche i nomi dell'altro ex presidente Sandro Rosell e dei dirigenti Oscar Grau e Albert Soler.