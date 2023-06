Il PSG ha fatto sapere che Messi non rimarrà e comincia la fase di addio per l'argentino. Nel Barcellona cresce l’ottimismo e si spera che la prossima settimana Leo si esponga per tornare, rifiutando l’Arabia Saudita e la MLS. Laporta e Tebas si riuniranno a breve e il club spera che venga approvato il piano di fattibilità. Lo riporta Sport.