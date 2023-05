Mentre alcuni dirigenti del Barcellona si sono recati ieri a Madrid per discutere con LaLiga del piano di fattibilità presentato dal club in vista del mercato estivo, Xavi manda ancora messaggi a Lionel Messi:



"Ci aiuterebbe anche finanziariamente, la società non ha dubbi. Molti tifosi del Barcellona vogliono tornare a cantare il suo nome, ora dipende da lui. Al 99% dipende da Leo". Secondo Mundo Deportivo c'è grande ottimismo; la risposta della Lega calcio spagnola dovrebbe arrivare non più tardi della prossima settimana.