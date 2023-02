Quique Carcel, direttore sportivo del Girona, ha parlato del futuro di Arnau Martinez, che è finito nei radar del Barcellona. "Ha un contratto con noi e siamo molto contenti per la sua maturazione incredibile. Si parla molto di lui, lui parla con umiltà e ciò mi piace. Il resto arriverà col tempo. Spero che un giorno possa avere una opportunità in un grande club. Sarà una buona cosa per entrambe le parti".