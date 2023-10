e questa non è una novità. Una contrapposizione che dura da secoli, quella tra, e che ha riguardato nella storia argomenti ben più delicati del calcio:ha da sempre caratterizzato il calcio spagnolo e il palmares della Liga. Quello che in pochi si aspettavano però è chenella contesa e sopravanzare addirittura i blaugrana, in quella che è finora la lotta per la vetta della classifica.di Miguel Angel Sancez Munoz, in arte, che a Madrid è nato nel 1975 e che è sbocciato come calciatore nelle fila del Rayo Vallecano, al momento condividea quotaproprio contro il Real, cone un margine di 4 punti sul Barça di Xavi, che ha però una partita in meno., come il Palermo in Serie B o il Troyes in Francia.- Una squadra che gioca un calcio offensivo e che,ha messo in mostra doti realizzative degne di nota. L'ultima testimonianza è la sfida di oggi all'Estadio Municipal de Montilivi: Almeria che va subito in vantaggio per 2-0 e che viene letteralmentegrazie alla doppietta del solito Artem, centravanti di peso, classe 1997 ucraino arrivato in estate dal Dnipro e già a quota 5 gol in 10 partite, e al gioiellino brasiliano di proprietà proprio dei cugini del Troyes,, definito dal suo tecnico come- Non solo,non finiscono qui. Il duo ucraino si completa consempre classe 1997,faro della nazionale e fantasista puro con la 10 sulle spalle, ma in rosa sono presenti anchee bandiera dei catalani, nei quali milita dal 2017, che ha abbassato la propria clausola rescissoria ad appena 1 euro per rimanere a Girona, oltrerinato in Catalogna. Insommache ha dato luogo a un cocktail effervescente e inebriante. Il tutto senza il Taty Castellanos e Reinier, passati in estate rispettivamente a Lazio e Frosinone.@AleDigio89