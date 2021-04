Un goffo tentativo andato a vuoto per evitare la stampa. Ieri Alf Inge Haaland, padre di Erling, è stato a Barcellona con l'agente Mino Raiola per incontrare la dirigenza blaugrana ed è stato 'paparazzato', nonostante si fosse impegnato per evitare fotografi e stampa: come riferisce Mundo Deportivo infatti, Haaland Sr. è rimasto chiuso per mezz'ora nei bagni dell'aeroporto El Prat, lasciando andare avanti come diversivo Raiola con l'intenzione di uscire in un secondo momento, una volta allontana la stampa. Sfortunatamente per lui, i fotografi e i cameramen sono rimasti appostati e 30 minuti dopo lo hanno immortalato all'uscita dell'aeroporto, pronto a salire su una macchina messa a disposizione dal Barcellona.