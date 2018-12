Adrien Rabiot ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Paris Saint-Germain, liberandosi a zero in estate e aprendo alla possibilità di trovare un accordo già a gennaio con un altro club. Il Barcellona è in pole, ma come scrive il Daily Star il Liverpool sta tentando il difficile sorpasso, con Klopp che ha grande stima del classe '95 del PSG.