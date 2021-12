Il Barcellona sarebbe disposto a cedere Frankie De Jong per 90 milioni di euro. Il 24enne centrocampista olandese sarebbe finito nel mirino del Manchester United come sostituto di Paul Pogba, a riportalo è The Indipendent. I Blaugrana sarebbero disposti al sacrificio dell'ex Ajax in modo da mettere in cassa fondi per il mercato in entrata e avere così la disponibilità necessaria per l'acquisto di Ferran Torres dal Manchester City.