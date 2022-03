C’è un prima e un dopoCon la seconda parte caratterizzata dal “tridente invernale” formato dache si traduce in. Loro, insieme ain panchina - con cui si sono raggiunti 34 punti in 15 partite -, sono i protagonisti della rinascita del club catalano.Ad Aubameyang sono bastate nove partite per diventare il secondo capocannoniere blaugrana in questa stagione: sono già sei le reti segnate tra Liga ed Europa League dall'esordio. Davanti a lui solo Depay, con dieci gol. A seguire Torres con cinque reti e 2 assist. Adama Traore, invece, non ha ancora esordito come marcatore, ma in termini di passaggi decisivi è sul podio: quattro tra Liga ed Europa League.Reduce da una vittoria alcontro l’, la squadra ha ripreso la scia di vittorie a cui era abituata in passato, con un poker: di cui una doppietta proprio di Ferran nel giro di 7 minuti e il 3-0 di Aubameyang dopo 13. E ora l’obiettivo è quello di riagganciare il Siviglia, seconda con sei punti in più, ferma dopo un pareggio in casa del. Invece dal, capolista, la lontananza è maggiore, con 15 punti. E ieri con la trasferta aha allungato le distanze, pur senza spegnere la speranza blaugrana.Per domenica prossima, infatti, al Bernabeu sarà ospitato El Clásico, ma con un Barcellona totalmente rivoluzionato rispetto al match d’andata (vinto 2-1 dai blancos). A partire dal nome in panchina, fino alla formazione schierata in campo: con il tridente invernale, appunto. Ma al di là del match, la sensazione è proprio quella che gli ultimi tre arrivati stiano spodestando i "pupilli" diche sono attualmente legati a eventuali trasferimenti in vista del mercato estivo: a partire dai rumors su Dest, che lo vedono sempre più orientato verso la Bundesliga, fino a Depay che potrebbe lasciare il club a fine stagione per tornare in Francia. Ma per sapere quello che sarà delle prossime mosse di mercato estivo, toccherà aspettare ancora qualche mese. Intanto, manca poco alla sfida di giovedì prossimo contro il, valida per gli ottavi di finale di, e a seguire - domenica, appunto - la partita contro il. Due 'match verità', entrambi fuori casa, durante i quali il tridente invernale avrà la possibilità di dimostrare ancora una volta il proprio l'impatto nella ricostruzione del nuovo volto blaugrana.