Dopo il rinnovo di Araujo, il Barcellona ha messo in agenda il prossimo rinnovo: l'obiettivo è quello di risolvere - in positivo - la situazione legata al futuro di Gavi, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. La firma del centrocampista spagnolo cresciuto nella Masìa è la priorità della dirigenza.