Il Barcellona pensa al ritorno di Xavi Simons. Come riporta la testata spagnola Cadean SER, su indicazione di Xavi, la dirigenza del Barca si starebbe muovendo per riportare il talento spagnolo volato a Parigi due stagioni fa. Xavi Simons non rinnoverà con il PSG perché vuole giocare in una prima squadra nonostante la giovane età e ad arrivare in soccorso ci pensa la sua ex squadra.