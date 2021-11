Il Barcellona è uscito allo scoperto, dichiarando apertamente di puntare all'attaccante del Manchester City Ferran Torres. Tuttavia, nonostante il giocatore ex Valencia sia pronto a dire di si a un ritorno in terra iberica, i Blaugrana come riportato dal Mundo Deportivo devono fare i conti con la richiesta del Manchester City, che per il giocatore acquistato nel 2020 chiede 80 milioni di euro.