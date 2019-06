Come riporta il Sun, il Tottenham è interessato al centrocampista del Barcellona André Gomes. Il giocatore portoghese, classe 1993, nella scorsa stagione ha giocato in prestito nell’Everton. La squadra di Liverpool ha già presentato un’offerta da 28 milioni di euro per acquisire Gomes a titolo definitivo ma, nella trattativa, si è inserito il Tottenham pronto a pareggiare l’offerta per il giocatore. Sul centrocampista vi era stato l'interesse anche della Lazio.