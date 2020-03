Catalunya Radio ha svelato un retroscena curioso sul portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen. Contattato per un'intervista per parlare del suo futuro, ha declinato spiegando di non essere certo della sua permanenza nella prossima stagione. Sotto contratto fino a giugno 2022 e con una clausola rescissoria da 180 milioni di euro, il numero uno tedesco sta dunque alimentando i rumors di mercato.