Inaki Pena potrebbe lasciare il Barcellona a fine stagione. Il portiere 24enne, come riportato dal Mundo Deportivo, è da tempo in trattative per il rinnovo del suo contratto, ma al momento i dialoghi si sarebbero interrotti. Inoltre il portiere originario di Alicante vorrebbe un'opportunità per giocare da titolare, magari in un club della Liga.