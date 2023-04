Lionel Messi può davvero tornare al Barcellona. È quanto scrive attraverso le proprie pagine online Marca. Diverse condizioni militano in favore del clamoroso rientro dell'argentino alla base, visti i dissapori in casa Paris Saint-Germain, ma il quotidiano spagnolo cita anche altri fattori di cronaca decisivi.



Incontro Laporta-Messi sr. A spingere per il ritorno, in primo luogo, vi è l'ex compagno di squadra Xavi, oggi tecnico del Barça: l'ex centrocampista parlerebbe ogni giorno con Messi del suo futuro e sta spingendo per questo lieto fine. Inoltre, nei giorni scorsi vi è stato un primo summit fra il presidente Joan Laporta e Jorge Messi, padre e agente: un incontro di mezz'ora, nel quale i due non avrebbero parlato in maniera concreta di un ritorno e non sarebbe stata formulata un'offerta concreta a tal fine, ma che è servito a gettare le basi di questa discussione per il futuro.