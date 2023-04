L'Al Hilal si muove ufficialmente per portare Lionel Messi in Arabia: come riferito da Fabrizio Romano, il club saudita ha già presentato al campione argentino un'offerta da oltre 400 milioni di euro a stagione. La priorità della Pulce, tuttavia, è restare in Europa: il Barcellona attende riscontri in ottica Fair Play Finanziario prima di presentare una proposta, mentre la prima offerta di rinnovo del PSG è già stata rifiutata da Leo che vuole garanzie sul progetto sportivo.