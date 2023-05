Nelle prossime ore si terrà a Barcellona un incontro che dovrebbe chiarire il futuro di tre dei giocatori più talentuosi del Barcellona: il terzino sinistro Alejandro Balde (19) e gli attaccanti Ansu Fati (20) e Lamine Yamal (15). Secondo Cadena COPE, si prevede che il loro agente, il noto Jorge Mendes, atterrerà oggi in terra catalana per valutare la situazione di questo trio con la direttiva della squadra blaugrana.



LE CONTROVERSIE - Il caso più controverso è senza dubbio quello di Fati. La giovane ala ha perso importanza nelle gerarchie di Xavi Hernández e la sua continuità nel club non sembra più garantita. Anche se è vero che il calciatore non ha gettato la spugna, il suo rappresentante ritiene che potrebbe fare un cambio di scenario e che, in effetti, potrebbe trovare una destinazione interessante lontano dal campionato spagnolo.