: Il tiro a giro di Dembele è angolato ma si distende in tutto e strappa anche gli applausi del Camp Nou. Va in difficoltà su una conclusione poco insidiosa di Sergi ma è bravo a recuperare il pallone dopo che gli era sfuggito dai guantoni. È vero, alla fine prende tre gol, ma tra i pali non sbaglia niente e anche in uscita da sempre sicurezza ai suoi”: Un leone che non conosce paura, la bolgia del Camp Nou non lo turba minimamente e chiunque passi dalle sue parti deve mostrare documenti e posare palla.Questa volta Lewandowski è più vivo rispetto a San Siro è soffre di più. Suo il rinvio (sfortunato) corto in area di rigore, che poi porta al gol di Lewandowski.A spallate con Lewandowski, ma non dimentica i suoi mezzi tecnici e di mancino pesca il taglio di Barella per l’assist dell’1-1. Preso di mira dall’intero Camp Nou dal primo all’ultimo minuto, non piega le spalle. Sua la sfortunata deviazione che spinge il pallone alle spalle di Onana. (.): Attacca dal lato di Marcos Alonso e riesce spesso a trovare spazio per sfondare. Tanti errori tecnici palla al piede, ma di testa la prende sempre lui.: Fa quello che Xavi chiede a Pedri di fare, inserimento alle spalle dei difensori e gol che mette i brividi all’intero Camp Nou e fa capire all’Inter che può farcela.: Errore che costa una vittoria, brutto, perché d’egoismo. Con Mkhitaryan libero sceglie la soluzione personale, ma Ter Stegen gli chiude lo specchio).Non sta facendo sentire l’assenza di Brozovic. Ruba palla a Busquets e avvia il contropiede gol dell’Inter con il preciso assist per il gol di Lautaro. (: Inzaghi lo mette in mischia perché ha bisogno di freschezza e fisicità. Lui fa di più, parte come un missile in contropiede e si fa trovare pronto sul secondo palo per spingere in rete il cross di Bellanova. Quello che serviva per rinascere).: Salva sulla linea il colpo di testa di Lewandowski. Troppo pigro sull’azione che porta sull’1-0 i padroni di casa. Però li in mezzo lotta parecchio.A inizio gara prende un colpo da Rafinha che per un po’ gli provoca qualche fastidio. Lotta con le sue armi, perde di vista Rafinha in occasione del pareggio blaugrana. (: Barcellona arrembante al suo ingresso in campo, lui spesso si trova a dover rincorrere).: Di lotta e di governo, solitamente si usa per i centrocampisti, ma lui funge quasi da regista. In spaccata colpisce una traversa che ancora trema. (: Entra subito con personalità. Scappa in contropiede e serve a Gosens l’assist per il terzo gol, poi è lui a perdere Lewandowski in area, ma forse sarebbe stato meglio affidarlo a qualcuno più esperto).: Sceglie la serata più difficile per sbloccarsi, Sanchez direbbe “amigo, il campione è cosi”. Garcia gli da filo da torcere ma raccoglie l’assist di Calhanoglu e lo scaraventa in rete senza fronzoli.: L’Inter lotta su ogni pallone e sfiora l’impresa al Camp Nou. La squadra ha personalità e lui dalla panchina guida bene i cambi. Adesso l’Inter è favorita a passare il turno, cosa che ai sorteggi sembrava impossibile.