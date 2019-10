Ci siamo: l'attesa è quasi finita, l'Inter è pronta rituffarsi in Champions League. Lo farà al Camp Nou, casa e fortino del Barcellona, a quota 1 in classifica come i nerazzurri. Gli uomini di Conte, però, sono chiamati a riscattare il deludente 1-1 dell'esordio contro lo Slavia Praga, mentre i blaugrana hanno strappato un punto al Signal Iduna Park di Dortmund. In Champions League, i nerazzurri hanno battuto una sola volta gli avversari: il dolce ricordo rimanda al 20 aprile del 2010, quando a San Siro Milito e compagni si imposero per 3-1, in una gara che si rivelò poi fondamentale per la conquista della Coppa dalle Grandi Orecchie.



COPPIA SUDAMERICANA - Come annunciato ieri da Antonio Conte in conferenza stampa, out Romelu Lukaku, ai box a causa di un affaticamento al​ quadricipite. Nessuna lesione, ma stasera non ci sarà. Al suo posto, dunque, pronta la coppia sudamericana Lautaro-Sanchez: il primo - seguito a lungo proprio dai blaugrana - vuole sbloccarsi dopo un mese senza gol, mentre il secondo - che ha giocato all'ombra della Sagrada Familia dal 2011 al 2014 - vuole riscattare l'espulsione di Marassi, che gli costerà il big-match di domenica contro la Juve. In difesa, Conte punta tutto su Godin, che del Barcellona è stato per anni avversario temuto: il suo gol contro il Barça, nel maggio 2014, valse il titolo per i Colchoneros (il gol catalano fu proprio di Sanchez). Sulla fascia, invece, D'Ambrosio è favorito su Candreva.



EMERGENZA TERZINI - Tra i padroni di casa, invece, continua l'incertezza legata a Leo Messi: la Pulce è ancora in dubbio e i dubbi sulla sua titolarità verranno sciolti solo a pochi minuti dal fischio d'inizio. Intanto, Valverde è in emergenza terzini: oltre all'acciaccato Jordi Alba, che partirà dalla panchina, out anche Junior Firpo per problemi muscolari. Barcellona dunque in campo con Semedo a sinistra e Sergi Roberto a destra.



