Il match di una settimana fa ha scatenato tante polemiche e lasciato altrettanti strascichi. Ora è tempo per Barcellona e Inter di ritrovarsi in campo, per la quarta giornata di Champions League. Una sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi, presentata da Xavi e Simone Inzaghi nelle rispettive conferenze. Per calciomercato.com c'era Pasquale Guarro che analizza così il momento delle due squadre, le scelte previste per la partita e l'ambiente infuocato che l'Inter troverà al Camp Nou.