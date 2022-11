Marc Cucurella, acquisto del Chelsea nella finestra estiva, si è espresso in merito ad un suo possibile ritorno al Barcellona, squadra in cui è cresciuto a livello di settore giovanile. L'ex-Brighton, come confessato a Cat Radio, valuta i Blaugrana come destinazione futura. "Se avessi la possibilità in futuro sarebbe molto bello tornare al Barça" ha dichiarato il giocatore del Chelsea.