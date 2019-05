Il Chelsea è pronto a vivere un’estate rivoluzionaria. I Blues, infatti, dovranno far fronte a diverse cessioni destinate a riformare il volto e l'identità della squadra. Sembra sempre più probabile l’addio di Eden Hazard. Il belga è vicinissimo al Real Madrid. Per rimpiazzarlo gli inglesi hanno pensato a Phillippe Coutinho, in uscita dal Barcellona. Un problema per la Juventus, più volte accostata all’esterno brasiliano ex Liverpool ed Inter. Il duello di mercato potrebbe sgonfiarsi qualora il Chelsea dovesse mettere a segno il colpo Neres. Secondo il Daily Mail, infatti, il giocatore dell’Ajax dovrebbe salutare l’Olanda per accasarsi a Londra. Un acquisto che darebbe il via libera all’assalto della Juve per Coutinho.