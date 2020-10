Mentre tutti attendono Juve-Barcellona, il club blaugrana si muove già per il ritorno. Nel mirino la sfida dell'8 dicembre, al Camp Nou, che chiuderà il girone di Champions League. Come scrive Tuttosport, "in tale occasione potrebbe esserci un gradito ritorno: il pubblico sugli spalti. Il club blaugrana, infatti, avrebbe inviato alle autorità sanitarie locali un protocollo di sicurezza che possa consentire l'ingresso fino a 5000 spettatori al Camp Nou".