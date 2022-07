Mentre si parla solo o quasi di Paul Pogba e del tempo che servirà per rivederlo in campo, la Juve si trova davanti al primo grande test-match della sua estate. A Dallas, infatti, è tempo della sfida al Barcellona che parte con Kessié e Lewandowski titolari. Per la Juve è invece ancora troppo presto per rivedere Vlahovic dal 1', ma ci sono i nuovi acquisti Bremer e Di Maria.

Fischio d'inizio alle 2.30.



BARCELLONA-JUVENTUS 0-0

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric Garçia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, Busquets, Kessie; Dembélé, Lewandowski, Aubameyang.

A disp. Dest, Piqué, Depay, Ansu Fati, Pena, Pjanic, De Jong, Raphinha, Collado, Tenas, Torre, Abde, Balde, Casado, Gavi. All. Xavi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Rovella, Locatelli; Di Maria, Kean, Cuadrado.

A disp. Perin, Pinsoglio, Garofani, Gatti, Pellegrini, Rugani, Barbieri, McKennie, Compagnon, Fagioli, Vlahovic, Soulé, Aké, Cudrig, Da Graca. All. Allegri.



PRIMO TEMPO

1' Al via Allegri propone Cuadrado ala sinistra e Rovella in cabina di regia, Bremer alla sinistra di Bonucci.



3' Primo tiro del match, spunto di Dembelé che termina a lato.



7' Pressing alto del Barcellona, Busquets approfitta di un passaggio molle di Bremer e innesca Lewandowski: tiro alto



10' Cuadrado per Di Maria, stoppato



12' Aubameyang ci prova da fuori, palla fuori di poco



13' Ancora Di Maria, l'unico a provarci: bel tiro dalla distanza, Ter Stegen blocca



17' Sempre Di Maria crea scompiglio, magia per innescare Cuadrado il cui cross in mezzo non viene sfruttato da Zakaria e Kean



Seguono aggiornamenti