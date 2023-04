Franck Kessié, arrivato in Catalogna a parametro zero e sotto contratto fino al 2026, rischia di essere uno dei sacrificati speciali per il Fair Play Finanziario, a maggior ragione se dovessero arrivare calciatori del calibro di Gundogan o addirittura di Messi. Secondo quanto riportato da AS, la decisione è più amministrativa che sportiva, visto che Xavi è più che soddisfatto del rendimento del giocatore. Fonti all'interno del club blaugrana - prosegue il quotidiano spagnolo - assicurano che il prezzo è già fissato: 25-30 milioni di euro. Il centrocampista classe '96, di par suo, vuole rimanere in Spagna ma, se dovesse arrivare un'offerta soddisfacente, il club potrebbe forzare la sua cessione.