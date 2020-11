Memphis Depay e Lautaro Martinez restano sul taccuino del Barcellona. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con la Dinamo Kiev, il tecnico blaugrana Ronald Koeman conferma l'esigenza di investire sul reparto offensivo a gennaio: "​Tutti conoscono la mia posizione sull'argomento. Ho già detto varie volte che ci manca un 9, però bisognerà vedere come starà il club economicamente a gennaio. Non posso forzare. Sono arrivato al club conoscendo la situazione economica e se non sarà possibile lavoreremo con quello che abbiamo".