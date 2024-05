, che al fischio finale festeggerà una salvezza raggiunta con largo anticipo grazie a mister Gotti.,. Dopo la sconfitta con l'Udinese, i giallorossi cercano una vittoria davanti al loro pubblico. L'Atalanta, invece, penserà principalmente a Dublino: per dimenticarsi dell'addio alla Coppa Italia cercherà comunque una qualificazione in Champions vincendo in Puglia con un ampio turnover.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Lecce-Atalanta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Segui Lecce-Atalanta su NOW TV

GUARDA SU NOW TV