Hay que cortar esta situación de raíz. No es sostenible. pic.twitter.com/1rxDTnWhyI — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) October 24, 2021

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2021

Non è un momento facile per il Barcellona, né per il suo allenatoreche dopo la sconfitta nel Clasico col Real Madrid ha subito una dura contestazione da parte dei tifosi. Tra le parti non è mai scattato il feeling e l'addio di Messi ha complicato ulteriormente le cose, la posizione di Koeman è stata considerata più di una volta in bilico ma per ora rimane lì sulla panchina del Barça.- Per buona pace dei tifosi, che dopo il ko di oggi non hanno nascosto tutto il loro disappunto:costretta a rallentare per le tante persone che si sono messe sulla strada.- Il Barcellona ha diramato un comunicato sulla vicenda: "Il Barcellona condanna pubblicamente i violenti e indegni atti che il nostro allenatore ha vissuto mentre lasciava il Camp Nou. Il Club prenderà misure di sicurezza e disciplinari affinché questi eventi non accadano nuovamente".