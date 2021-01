Alla vigilia della sfida contro l'Huesca, l'allenatore del Barcellonaha parlato a tutto tondo tra il futuro di Messi, l'obiettivo stagionale e il mercato di gennaio. Prima, un augurio a una leggenda: "Conosciamo lo stato di salute di Eusebio. Mi auguro che possa riprendersi dal suo problema, do il mio pieno sostegno a lui e alla sua famiglia. Messi sta bene, non ha nessun problema alla caviglia, è felice e ha tanta voglia di vincere.. Il ko di Coutinho è una sfortuna, è sempre stato un giocatore importante e spero recuperi al più presto ( QUI i tempi di recupero). E' una perdita importante, dobbiamo trovare una soluzione per sostituirlo. Abbiamo diversi giocatori infortunati da molto tempo".- "Se non ci saranno nuovi acquisti nel mercato di gennaio, sarà per una scelta del club e per una questione di soldi. Con Ramon Planes abbiamo pianificato il futuro. Abbiamo un piano, ma è il nuovo presidente che deve decidere.. L'addio di Suarez non è un rimpianto: io ho sempre evidenziato le sue qualità, ma è stata una scelta presa tra lui e la società".