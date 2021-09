L'allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Granada ed è stato oggetto nuovamente delle domande sul suo futuro: "Non so nulla, penso solo alla squadra e alla prossima partita. Il resto non è compito mio, ma sono tranquillo e confido di vincere le partite, non ho paura del mio futuro, deciderà il club attraverso il presidente. Non è possibile però che prima del Bayern si parlava del rinnovo e adesso mi si chiede se ho paura per il mio futuro, bisognerebbe concentrarsi su altro".