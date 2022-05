Il Barcellona ha un grande obiettivo per rinforzare la difesa il prossimo anno: Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli, in scadenza nel 2023, non vuole rinnovare con gli azzurri. I Blaugrana, non disposti a venire incontro alle richieste dei partenopei, proveranno a portare il nazionale senegalese, forti della sua volontà, solo in caso di mancato rinnovo con il club di De Laurentiis. Lo riporta Marca.