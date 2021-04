Haaland è l’obiettivo numero uno del Barcellona per la prossima estate, ma il suo acquisto dovrà essere finanziato da alcune cessioni eccellenti. Coutinho e Umtiti sono considerati i più sacrificabili, ma il denaro guadagnato dalle loro cessioni non si avvicinerà lontanamente alla cifra necessaria per Haaland. Un altro giocatore che non è considerato incedibile è Griezmann, ma l’età del francese impedisce di venderlo per cifre esorbitanti come quelle spese per il suo acquisto.



Secondo AS, quindi, potrebbe rendersi necessaria la cessione di Dembélé, che ha 23 anni e sta brillando ultimamente, attirando l’interesse di molte squadre, fra cui anche la Juve. L’ex attaccante del Borussia Dortmund andrà in scadenza nel 2022, quindi la prossima estate potrebbe essere il momento adatto per venderlo e ricavarne un gruzzoletto importante.