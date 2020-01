Dopo l’interruzione dell’operazione con il Valencia per Rodrigo, il Barcellona virerebbe sull’altro profilo preso in considerazione per sostituire l’infortunato Suarez, ovvero Pierre-Emerick Aubameyang. Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha ribadito la volontà di voler trattenere l’attaccante gabonese, ma il club non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo del suo contratto (in scadenza nel 2021), e in questa situazione di incertezza, il Barcellona rimane sempre alla finestra. Secondo il Sun, i Gunners avrebbero fissato il prezzo del proprio bomber: 60 milioni di euro o non si muove.