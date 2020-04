Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona, parla di Ronaldinho, uscito recentemente dal carcere, a Mundo Deportivo: “Non ho dubbi sul fatto che ancora non sa perché è rinchiuso. Qualcuno lo ha tradito e non gli ha spiegato la verità. Lui è calcio e sorriso. Spero che continui a pensare al calcio, ma soprattutto che continui a sorridere. Era molto importante per Il Barça ha cambiato la storia dal pessimismo collettivo all'ottimismo. E' stato anche il mentore di Messi”.