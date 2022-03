E’ bastata l’ennesima rumorosa uscita di scena del Paris Saint-Germain dalla fase ad eliminazione diretta di Champions League a scatenare la bagarre più totale dentro e fuori il club francese e a suggerire scenari di mercato impensabili soltanto fino a poche settimane fa. Come se non bastasse, la pesante contestazione subita da alcune delle stelle della formazione di Pochettino nell’ultima partita di campionato contro il Bordeaux ha ulteriormente acceso i riflettori sul loro futuro, compreso quello di Leo Messi.



L'APERTURA - Arrivato soltanto 7 mesi fa nella capitale francese, il fuoriclasse argentino appare già pentito della scelta di accasarsi all’ombra della Tour Eiffel dopo il traumatico addio al Barcellona, tanto da aver già mosso il padre agente Jorge per sondare i margini di un clamoroso ritorno in vista della prossima estate. E ad accendere la fantasia della stampa spagnola e di tutti gli appassionati blaugrana ci ha pensato il tecnico dei catalani Xavi, grande amico e vecchio compagno di squadra della Pulce: “Messi è il miglior giocatore della storia del calcio e del Barcellona. Per lui le porte saranno sempre aperte finché io sarò qui. Come club, gli dobbiamo un grandissimo omaggio, Leo è il benvenuto tutti i giorni, anche solo per parlare con me o assistere ad un allenamento. Ha un contratto col PSG e altro non posso dire”.