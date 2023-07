Nella giornata di ieri RMC Sport ha lanciato una bomba di mercato: Paris Saint-Germain a un passo da Ousmane Dembélé, tramite pagamento della clausola di risoluzione del contratto. In Spagna però, e più precisamente a Barcellona, non ne sono convinti. Anzi, Sport scrive oggi che la volontà dell'ex Borussia Dortmund è quella di restare in blaugrana. Il quotidiano catalano conferma i contatti tra il PSG e l'entourage del giocatore per sondare il terreno e capire la disponibilità a un trasferimento a Parigi ma l'esterno francese preferisce giocarsi le sue carte in Catalogna.