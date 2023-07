Una storia che è destinata a proseguire e a infiammare il calciomercato estivo. Il presidente del Paris, Nasser Al-Khelaifi, sta continuando a trattare la sua cessione, unica opzione possibile per evitare di dissipare un asset multimilionario come il giocatore francese. Rifiutata la destinazione saudita, il centravanti transalpino sta aspettando una mossa da parte del Real Madrid, pur di evitare di passare il suo ultimo anno di contratto da separato in casa in quel di Parigi.Secondo quanto rilanciato da RMC Sport,La dirigenza parigina ha intenzione di esercitare entro i prossimi 3 giorni la clausola, in modo tale da bruciare la concorrenza sul giocatore ed evitare che il Barcellona riprenda seriamente i discorsi riguardanti il suo rinnovo contrattuale (in scadenza il prossimo 30 giugno 2024). Il media francese assicura che l’ala transalpina sia decisamente affascinata dalla possibilità di rientrare in patria e stia valutando la proposta parigina.Saranno quindi ore caldissime per il futuro del classe ‘97, un rinforzo richiesto in prima persona dal nuovo allenatore del PSG,, ai ferri corti con tutto l’ambiente del Paris Saint-Germain, dalla proprietà al tecnico, passando anche per il tifo. Si scaldano i motori di quest’operazione: per Dembélé è pronto un contratto quinquennale.L’esterno francese è arrivato nell’estate 2017 in Catalogna per una cifra pari a 135 milioni di euro, trasferitosi dal Borussia Dortmund. Nel corso delle sue stagioni in Spagna, ha disputato 185 partite, collezionando 40 gol e 43 assist. Un rendimento complessivo che è stato fortemente condizionato dai vari infortuni riportati in questi anni.. Da giovane calciatore di belle speranze, il francese si è lentamente trasformato in un giocatore che non è riuscito a ripagare la fiducia riposta nei suoi confronti. Per questo motivo – e per l’alto ingaggio percepito, pari a 14 milioni di euro a stagione –, pur avendo aperto qualche spiraglio per trattare il suo rinnovo,che (acquistato dal Barcellona per sostituire il calciatore più pagato al mondo - Neymar a Parigi per 222 milioni di euro -) rischia di sostituire, nuovamente, il futuro trasferimento più oneroso di sempre nella storia del calcio.