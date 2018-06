Il Barcellona rischia il blocco del mercato per le prossime quattro sessioni. Secondo quanto rivela il quotidiano spagnolo AS, il club blaugrana è finito sotto indagine della FIFA a causa dei contatti con Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid e della Francia in scadenza di contratto nel 2022 con i Colchoneros. Le regole consentono infatti ai club di contattare un calciatore solamente negli ultimi sei mesi dalla scadenza del contratto in vigore o su autorizzazione della società che detiene il cartellino. "Non ho parlato con lui quest'anno, ho parlato con il suo rappresentante ad ottobre. Con Cerezo (presidente dell'Atletico Madrid, ndr) ho parlato di molte cose, ma non di questo" ha dichiarato qualche tempo fa il presidente del Barcellona Bartomeu, confermato i contatti con l'entourage del francese. Il Barcellona rischia un'altra squalifica dopo quella del 2014, arrivata a causa dell'acquisto tra il 2009 e il 2013 di calciatori minorenni.